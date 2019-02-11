شكرا لقرائتكم خبر عن «عسران»: القيادة السياسية مهتمة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، المهندس عبد الرحمن سيسيه، وزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة بدولة كوت ديفوار، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بداية اللقاء، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع أفريقيا.

كما أكد على حرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءاً على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين، ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات.

واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال اللقاء، إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، الذي بلغ ذروته في صيف 2014، مشيراً إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي.

وأشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

ولفت إلى النجاح الذي حققه قطاع الكهرباء في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأبدى «دسوقي» استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة كوت ديفوار على وجه الخصوص، وللدول الأفريقية بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الإيفواري وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة كوت ديفوار فى جميع المجالات، منها مجال الكهرباء، معرباً أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى كوت ديفوار.

وأوضح «دسوقي» أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وتحسين كفاءة الطاقة وفى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض كوت ديفوار.

وأشاد المهندس عبد الرحمن سيسيه، وزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة بدولة كوت ديفوار الشقيقة، بعمق العلاقات المصرية الإيفوارية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد «سيسيه» بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات والإنجازات التى حققها قطاع الكهرباء المصري، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة منها.

وأوضح أنه سوف يتعرف على إمكانيات التصنيع المحلى المصري من خلال عدد من الزيارات الميدانية التى سيقوم بها بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما ستضمن الزيارة أيضاً لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وتأتى مثل هذه اللقاءات تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول لتحقيق النفع لكافة الأطراف، والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.