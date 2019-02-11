شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، غدًا الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك بين منظمتي «الأغذية والزراعة الفاو» والصحة العالميتن التابعتين للأمم المتحدة وبين الاتحاد الأفريقي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي.

وذكر بيان صدر، الإثنين، عن الاتحاد في موقعه الرسمي على الإنترنت: «أنه من المقرر أن يضم المتحدثون في المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي «بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي»، ورئيس رواندا بول كاجامي «رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته»، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومى أديسينا، والمدير العام للفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم.

ومن المتوقع حضور رؤساء الدول والحكومات ووزراء الصحة والزراعة والتجارة والبيئة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى قادة المنظمات الدولية والأبحاث والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن الغذاء غير الآمن أضر بنحو 600 مليون شخص وجعلهم يعانون من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية كل عام، بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار أمريكي في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يُسجل نصفها في 28 دولة فقط.

وأضاف البيان «ان الجهود الرامية إلى تعزيز أنظمة سلامة الأغذية عالميا تعاني من الانقسام والتفكك، على الرغم من أن سلامة الأغذية تلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وقال البيان «لذلك، سيجمع المؤتمر الدولي الأول للسلامة الغذائية، قادة الحكومات وكبار صناع السياسات والممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية اللازمة للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي، وتعزيز الالتزام على أعلى مستوى سياسي لزيادة سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

ومن بين النتائج المتوقعه للمؤتمر، أن يتبنى الحدث بيانًا سياسيًا رفيع المستوى يدعو إلى زيادة التعاون والتنسيق والدعم الفني والاستثمار لتحسين السلامة الغذائية على مستوى العالم.