شكرا لقرائتكم خبر عن «طب المنصورة» يوافق على تنفيذ 537 حكمًا لصالح طلاب «صفر الجراحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس كلية الطب جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، عميد الكلية، الموافقة على تنفيذ 537 حكما قضائيا صادرا لصالح طلاب «صفر الجراحة»، بتعديل مقرر «الجراحة العامة» دور نوفمبر 2017، وأرسل مجلس الكلية النتائج، الإثنين، إلى رئيس الجامعة لاعتمادها.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت أحكاما بإلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع طلاب الفرقة السادسة «صفرا» في إحدى فروع مقرر الجراحة للعامة «MCQ» الجامعي 2017/2018 بعد اعتراضهم على صعوبة الامتحان والخروج من اللجان وعدم اكمال الإكتحان لنهايته والتجمهر بساحة الكلية، وقررت كلية الطب يمنح 1000 طالب بالفرقة السادسة «صفرا» في ورقة الإمتحان وهو ما له أثر سلبي في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.

ووافق الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة بتاريحخ 5/2/ 2019 على تنفيذ الأحكام القضائية الحاص عليها الطلاب وعددهم 537 حكما نهائيا.

ووافقت لجنة شؤون التعليم والطلاب برئاسة عميد الكلية تنفيذ الأحكام لصالح الطلاب وأكدت أن أول الكشوف المرفقة الطالبة آلاء العدوي أحمد، وآخرهم الطالبة يمني عماد عبدالعليم ـ وذلك على أن يتم حساب النسبة المئوية لكل طالب في مجموع ورقتي النظري لمقرر الجراحة العامة «ورقة أولي 160+ ورقة ثانية 160»، وحساب درجة اعتبارية للطالب في امتحان MCQ من 130 درجة والذى لم يكمله الطلاب بناء على النسبة المئوية التي حصل عليها في مجموع الورقتين، وإضافة الدرجة الاعتبارية في خانة تقدير الكنترول.

وأوصت اللجنة «بإلغاء قرار لجنة الممتحنين بتاريخ 28/1/2018 لهؤلاء الطلاب لزوال السبب الذي تم تشكيل لجنة الممتحنين من أجله وهي تدني نسب النجاح والتقديرات في مقرر الجراحة العامة»، كما فوضت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في الموافقة على تعديل النتائج فيما قد يستجد من أحكام مماثلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية البيومي، عميد الكلية في تصريحات صحفية «لسنا في خصومة مع الطلاب وعندما صدرت الأحكام قررنا عدم الطعن عليها ولم ننتظر الإطار الزمني لتنفيذ الأحكام بل سارعنا في تنفيذها إحتراما لأحكام القضاء وحرصا على مصلحة الطلاب حتى أننا ساعدنا بعض الطلاب في توفير المستندات اللازمة له لرفع الدعوي أسوة بزملائهم الذين حصلوا على أحكام».

وأضاف: «الأحكام وصلت إلينا يوم 7 فبرابر وعقدنا لجنة شؤون الطلاب يوم 9 فبراير، وفرغت شؤون الطلاب الأحكام لتنفيذها وهو عمل شاق وجهد كبير وعقد مجلس الكلية اجتماعه بالأمس، وانتهى إلى الموافقة على تنفي الأحكام وأرسلناها إلى إدارة الجامعة فورا لاعتمادها من رئيس الجامعة وستكون متاحة للطلاب بمجرد صدورها».

وأشار إلى تعامل كلية الطب بجامعة المنصورة بشفافية مطلقة والحرص على الطلاب هو أهم أولوياتها وقال «نعمل على مسافة واحدة من الجميع ولو صدرت أحكام أخرى لطلاب آخرين سيتم تطبيق نفس التعامل معهم».