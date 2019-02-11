شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 13 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 أخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص أجرة بطريق (الإسكندرية- القاهرة) الصحراوي.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة صباح اليوم يفيد وقوع حادث تصادم بطريق (الإسكندرية- القاهرة) الصحراوي باتجاه القاهرة أمام استاد برج العرب ووجود حالات وفاة ومصابين.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، «إنه تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة إلى الموقع وتبين وجود 4 حالات وفاة تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج».

وأوضح «أبوسليمان» أنه تم عمل أشعة مقطعية للحالات المصابة وتبين منها ان الإصابات تتراوح بين كدمات بالصدر والرأس واشتباه كسور بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج وجارى المتابعة.