شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يستعرض موقف كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة المنوفية، وذلك خلال اجتماعه الموسع بمسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والذي يتم عقده بصفة دورية لمتابعة كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظات المختلفة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب الوزير للمتابعة والمرافق في بيان لوزارة الإسكان، الاثنين، إنه يتم حاليًا مراجعة كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من مراجعة كفاءة 148 محطة بـ9 محافظات، وجارٍ مراجعة كفاءة المحطات بباقي المحافظات تباعًا، موضحة أن إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية 446 محطة، بطاقة 10.5 مليون م3/يوم.

وأضافت أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بالمحافظات والمدن الجديدة، لتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة، مشيرة إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاقدت على توريد 250 ألف عداد مُسبق الدفع، وتم توريد 175 ألف عداد منها، وجارٍ تركيبها، وسيتم توريد باقي العدادات قبل نهاية يونيو المقبل، أما بالنسبة للمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تم التنسيق مع أجهزة المدن، للقيام بإجراءات الطرح المركزى لمنظومة عدادات المياه مُسبقة الدفع، في 4 مناقصات، لتغطية جميع احتياجات المدن الجديدة.