شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتعامل مع 3588 مشردًا وطفلًا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس السبت 9 فبراير 3588 حالة مشرد وطفلا بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس مع 89 حالة مشرد و97 طفلا بلا مأوى بإجمالى 186 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل مع 77 حالة، منهم 43 حالة مشرد و34 طفلا بلا مأوى تليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معهم بإجمالي 43 حالة، منهم 24 حالة مشرد و 19 حالة طفل بلا مأوى.

وتتنوع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 10 بطاطين و137 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

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