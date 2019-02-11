شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح معرض «إيجبس 2019» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول (إيجبس 2019)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة البترول.

ويشهد المؤتمر، الذى يستمر حتى الأربعاء، 6 جلسات رئيسية تشمل الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة والشؤون المالية والاستثمار بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي وخبراء الصناعة و1200 من أعضاء الوفود.

ويناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب، كما تشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و13 دولة بأجنحة في المعرض.