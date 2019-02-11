شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تفتح باب تلقي طلبات الترشح لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، الإثنين، أبوابها لتلقي أوراق المتقدمين للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس، وذلك في ثاني أيام عملها على التوالي.

كانت اللجنة انتهت أمس أول، من وضع الترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات بداية بفتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات أول مارس المقبل.

‪ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين، كما يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

ويشترط عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، وأن يكون المرشح مسددًا اشتراك النقابة لعام 2018، ويدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوما تبلغ 200 جنيه و100 جنيه للعضوية.