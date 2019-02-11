شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حماية المستهلك» في أسيوط لإطلاق قافلة حل شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي يزور المحافظة لإطلاق فعاليات قافلة جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المستهلكين وتوزيع المساعدات الإنسانية على بعض الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي بالأربعين في مدينة أسيوط.

ومن المقرر عقد ندوة توعوية موسعة عن «دور الدولة في حماية المستهلك»، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها بآليات غير تقليدية وتفعيلاً لمبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ضرورة تنظيم القوافل المكبرة بعواصم المحافظات، كما يتم في أسيوط استكمالًا لدور الجهاز في توعية المواطنين وحل شكواهم من خلال التواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي شركات المرافق والخدمات تحت إشراف مباشر من مراقبى الجهاز.

وأعلن عن تقديم مساعدات عاجلة وأجهزة كهربائية على الأسر الاكثر احتياجاً ضمن فعاليات القافلة، فضلًا عن التنسيق مع المحافظة لفتح مقر لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، تسهيلًا على المواطنين وتخصيص رقم لتلقي الشكاوى (01030000602) وذلك لحماية المواطنين من الغش التجارى والاستغلال والتفاعل العاجل معها.

من جهته، أكد محافظ أسيوط على فتح مكتب لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة للتواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي جهاز حماية المستهلك باستخدام الشاشات الإلكترونية الذكية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والسرعة في تقديم الخدمة وحل ومتابعة شكاوى المواطنين، وذلك في إطار الاستمرارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن حل مشاكل وشكاوى المواطنين والتي تم التنسيق لها من خلال قافلة جهاز حماية المستهلك والتي تستضيفها المحافظة اليوم باستاد أسيوط الرياضي لوضع حلول لشكاوى المواطنين بكافة ربوع المحافظة المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية (سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات – غاز – كهرباء – مياه – اتصالات.. وغيرها) وتخفيض زمن الاستجابة في الرد على شكواهم وسرعة التعامل والاستجابة بمشاركة ممثلي الشركات والجهات والقيادات التي تمثل الطرف الآخر في مواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك.