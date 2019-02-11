شكرا لقرائتكم خبر عن «عرفات»: تحويل محطة نقل البضائع بالسد العالي لمنطقة لوجستية تبادلية مع السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن محطة السد العالي ستتحول إلى منطقة لوجستية هامة لتبادل البضائع بين مصر والسودان، لتقليل نقل الحاويات عبر الطرق السريعة واستبدالها بالسكة الحديد، حيث تشمل تجديد وتطوير المحطة وتزويدها بعربات جديدة مخصصة حديثا لنقل الحاويات.
وأضاف «عرفات»، خلال جولة تفقدية بمحطة السد العالي بمحافظة أسوان، الإثنين، أن محطة السد العالي لنقل البضائع والركاب نجحت في نقل حاويات بإجمالي 251 حاوية بوزن يصل إلى 14400 طن، خلال الفترة من مارس العام الماضي وحتى شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الحاويات تم نقلها من ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان.
واستمع الوزير لشرح من المهندس حسين الرشيدي، رئيس هيئة السكة الحديد للمنطقة الجنوبية، حول محطة السد العالي وخطة تطويرها.
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