شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسيوط»: إلغاء تكليف مدير مدرسة ومجازاة آخرين بسبب التقصير في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الإثنين، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة التحرير الابتدائية بمنفلوط «رمضان فرغلى أحمد» واتخاذ الإجراءات القانونية لتكليف آخر، وذلك على خلفية ما لاحظه وكيل الوزارة من سوء حال المدرسة وعدم انتظام للعمل.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل الوزارة للوقوف على انتظام الدراسة داخل المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى بإدارة منفلوط التعليمية.

كما قرر وكيل الوزارة مجازاة القيادة الثانية بالمدرسة ومسؤول الحضور والانصراف «على محمد متولى» بخصم 5 أيام من راتبه، حيث تبين من فحص الدفتر عدم قيام 46 معلما بالتوقيع بالانصراف يوم 10 /2 الجارى.

وقرر وكيل تعلم أسيوط مجازاة كل من «ح ع ع»، معلمة رياض الأطفال بالمدرسة، ومعلمة فصل 3/7 «ن ر ع»، معلمة بالمدرسة، بخصم 5 أيام لكل منهما لدخول الأولى الحصة بدون تحضير الدرس والثانية كانت تقوم بالإعداد داخل الفصل.

وشمل قرار وكيل الوزارة مجازاة كل من مسؤولى اللامركزية، وذلك نظرا للإهمال الشديد في أثاث المدرسة وتكسير الأبواب ومقاعد الفصول ولسوء نظافة المدرسة تمت معاقبة عمال النظافة بالمدرسة، وهما كل من عبدالعزيز محروس وأحمد جلال بخصم 5 أيام من راتب كل منهم لسوء حال النظافة بالمدرسة مما جعلها تظهر بصورة سيئة.

هذا وقد كافأ وكيل الوزارة «زينب مبارك ورحيل عياد وعبلة عنتر» معلمات بالمدرسة بمنحهن شهادة تقدير لكل منهن، وذلك لما لاحظه وكيل الوزارة من انتظام في العمل والحضور والإعداد والشرح داخل الفصل.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على جميع المدارس بمختلف الإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية ولضبط الأداء وتلافي السلبيات.