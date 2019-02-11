السيسي يصدق على تعديلات قانون حيازة الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 (تابع) الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي بالموفقة على القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر.

ونص القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية، على التالي:​