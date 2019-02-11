لقاء مصري إيفواري لبحث التعاون في مجالات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع المهندس عبدالرحمن سيسيه وزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة بدولة كوت ديفوار والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحسب بيان، الاثنين، أشاد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بداية اللقاء بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع أفريقيا.

كما أكد عسران، حرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءً على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات.

واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اللقاء، إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والذي بلغ ذروته في صيف 2014 مشيراً إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطي.

وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح دسوقي، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وتحسين كفاءة الطاقة وفي مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض كوت ديفوار.

وأشاد المهندس عبدالرحمن سيسيه وزير البترول والطاقة المتجددة، بدولة كوت ديفوار بعمق العلاقات المصرية الإيفوارية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.