بالصور والفيديو| اللقطات الأولى لتسليم "التابلت" لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشرت إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، "فيديو" يرصد تسلم طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات جهاز "التابلت" بعد إنهاء إجراءات التسليم.

ولاستلام "التابلت" يتعين على الطالب وولي أمره الذهاب إلى أقرب مكتب بريد للتوقيع على بوليصة تأمين، بقيمة 100 جنيه تدفع مرة واحدة سنويًا خلال سنوات المرحلة الثانوية، ثم الذهاب إلى المدرسة بإيصال السداد، وتوقيع إيصال استلام الجهاز، بموجب بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

وبدأت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بورسعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، الشرقية (50017) ودمياط (12582).