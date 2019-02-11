جولة لوزيري النقل المصري والسوداني بمحافظة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

زار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وحاتم السر علي، وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، محطة السكك الحديدية بميناء السد العالي وهي محطة تبادلية لنقل الركاب والبضائع.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أوضح الدكتور هشام عرفات، أن الجولة في إطار خطة وزارة النقل؛ لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل، مشيرا إلى أن وزارة النقل تدعم هيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة، بنحو 800 عربة بضائع جديدة (تم التعاقد بالفعل على 140 عربة مع الهيئة العربية للتصنيع كمرحلة أولى) كما أن الوزارة لديها خطة لازودواج بعض الخطوط خلال الفترة القادمة، واستخدامها لنقل البضائع لتحقيق خطة الوزارة برفع بمعدلات نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد .

وأضاف وزير النقل، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذه المحطة التبادلية لكونها ستكون مستقبلا منطقة لوجستية مهمة في حركة التبادل التجاري ونقل البضائع عبر السكك الحديدية بين مصر والسودان خاصة، أن الدراسات الخاصة بالربط السككي بين الجانبين المصري والسوداني تسيير على قدم وساق.

وزار الوزيران محطة الركاب التي ستكون نقطة انطلاق القطارات بين البلدين عند الربط السككي مستقبلا، وبلوك 2 السد العالي وهو آخر بلوك على مستوى الجمهورية من الناحية الجنوبية.