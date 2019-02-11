"100 جنيه وإقرار وبوليصة".. التعليم تعلن تفاصيل تأمين "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد ضاهر، المستشار الفني لوزير التربية والتعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات التأمين على التابلت، حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق، تتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، مضيفًا أنه في حال حدوث مشكلة مدرجة ضمن بنود "بوليصة" التأمين، تتولى شركة "سامسونج" الإصلاح ثم تسدد شركة التأمين لـ"سامسونج".

وحسب ضاهر، من إجراءات استلام طلاب الصف الأول الثانوي جهاز "التابلت"، ذهاب ولي الأمر والطالب إلى أقرب مكتب بريد للتوقيع على بوليصة تأمين، بقيمة 100 جنيه تدفع مرة واحدة سنويًا خلال سنوات المرحلة الثانوية، ثم الذهاب إلى المدرسة وتسليم بوليصة التأمين، وتوقيع إيصال استلام الجهاز، بموجب بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

وأضاف ضاهر، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه قبل تسلم أي جهاز، يوقع كل من الطالب وولي أمره على إقرار الاستلام، ويقر فيه ولي الأمر بأن ابنه أو ابنته تسلم جهاز "تابلت" موديل Samsung T585 ومشتملاته، وتحتوي المشتملات المذكورة في الإقرار على "جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن".

وتابع: "يلتزم ولي الأمر وابنه بكتابة إقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، مع الإقرار بالاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة، كما يقرا باستخدامه في الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية، كما يشتمل الإقرار على خانة لرقم إيصال التأمين الصادر من مكتب البريد".

يشار إلى أنه في حالة تلف "التابلت" أو فقدانه، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملتزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة، كما يلتزم ولي الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز في حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء استخدام الطالب أو الطالبة، وذلك في مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج في مصر، مع التعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وبعد إمضاء كل من الطالب وولي الأمر، يوقع على الإقرار نفسه مندوب التسليم في المدرسة ومدير المدرسة.

وبدأت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، والقاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، الشرقية (50017) ودمياط (12582).