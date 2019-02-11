"النقض" تؤجل طعن متهمي أحداث مسجد الفتح لـ25 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، لجلسة 25 مارس، لضم المفردات

وأوصت نيابة النقض في رايها الاستشاري بنقض حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية أمام المحكمة .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وعاقبت المحكمة 216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وحدثين بالسجن 10 سنوات و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 52 آخرين.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.