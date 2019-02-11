القول (309) يضبط 46 حالة اشتباه وينفذ 76 حكمًا بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة القول (309)، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 43 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي، وفحص شقة مفروشة ومقهى.

كما تم ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة ومسجلي خطر و4 قطع أسلحة بيضاء بالإضافة إلى تنفيذ 76 حكما قضائيا متنوعا.

مروريا، تم حجز 3 دراجات نارية مخالفة وتحرير 12 حالة سحب تراخيص متنوعة وتحرير 30 مخالفة نموذج 125 المروري والتصالح الفوري في 5 حالات فضلا عن رفع عشرات الإشغالات من الطريق العام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.