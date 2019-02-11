إحباط تهريب 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، محاولة صاحب مخزن بأكتوبر لطرح كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم في السواق السوداء.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات أن "عيد. ع"، 72 سنة، صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص بالحي السادس بدائرة قسم ثاني أكتوبر، يقوم بتجميع والاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن، وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المخزن عُثر على 60 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم بإجمالي 3 أطنان.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.