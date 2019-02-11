تسببا في وفاة حامل وجنينها.. إحالة طبيب تخدير وممرضة للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أماني الرافعي، بإحالة إخصائي تخدير وممرضة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الإحالة تأتي لتسببهم في وفاة سيدة حامل وجنينها عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفياً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها يوم 7 مايو 2018.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مديرية الشؤون الصحية بأسيوط بشأن ظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها نصفياً بمعرفة إخصائي التخدير بالمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية لها وتم نقلها لمستشفى آخر عقب تدهور حالتها الصحية، مما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي. وقد تم إيقاف المتهمين عن العمل فور بداية التحقيقات.

وباشرت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني تحقيقاتها بالقضية رقم٥٥٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة كل من الأستاذ محمد حسن ، والأستاذ عصام يوسف – رئيسي النيابة وتحت إشراف المستشار خالد محمود الشربيني والمستشار طاهر عبد الوارث.

وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم إجراء التحاليل العامة لها وكانت في معدلاتها الطبيعية وتم التقرير بدخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وبعد دخولها بدقائق معدودة وعقب تخديرها وقبل التدخل الجراحي دخلت في تشنجات متواصلة استمرت قرابة ٤٥ دقيقة وكذا انخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين وبقياس نبض الجنين تبين أن نبضه بدأ بالانخفاض مما يوحي بوفاته فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى أخرى لاحتياج الحالة لعناية مركزة.

وكشفت التحقيقات عن قيام -المتهم الأول - أخصائي التخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ حال تخديرها نصفيا ً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها ،إذ تم حقنها بعقار الكابرون-السافبليد- الخاص بإيقاف النزيف بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي مما ترتب عليه حدوث تشنجات لها وتدهور حالتها انتهت بوفاتها هي وجنينها، وكذا عدم قيامه بتسجيل مستلزمات التخدير للمريضة المذكورة بتذكرة الدخول أو المتابعة عند دخولها للعمليات.

وأن المتهمة الثانية- الممرضة بذات المستشفى سابقاً هي من قامت بمناولة المتهم الأول عقار الكابرون-السافبليد بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي.

واستمعت النيابة لعدد من أطباء التخدير والعناية المركزة وأطباء النساء والتوليد بأسيوط والذين شهدوا بأن التشنج يعد أثراً مباشراً لحقن النخاع الشوكي بعقاقير إيقاف النزيف وأخصها الكابرون وذلك لإحداثه إلتهاباً في الأغشية المخية وما تبعه من انقباض الأوعية الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم هو الأثر المباشر للتشنج والذي من شأنه إتلاف خلايا المخ وإحداث نقص بالأكسجين الواصل للجنين بما يؤدي لوفاته.

كما كشفت التحقيقات عن إنه تم تحرير بلاغ وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الأخر ،إذ تم تحرير تبليغ وفاة متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالشريان التاجي بالقلب وتم تحرير تبليغ آخر بأن السبب المباشر للوفاة هو هبوط بالدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس وأنه ناشئ عن مضاعفات ما بعد التخدير قبل بداية الجراح، وأنه تم استعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمذكورة.

وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

كما أمرت بفتح تحقيق مستقل بشأن واقعة تحرير تبليغ وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الأخر واستعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمريضة المذكورة.