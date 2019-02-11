مصر | تأجيل محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية لجلسة 5 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية لجلسة 5 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية، لجلسة 5 مارس المقبل لحضور المدعى المدني.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، ومنتصر على، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.