أخبار مصر | خبراء مخ وأعصاب وجراحة بالمجمع الطبي والمعادي العسكري (المواعيد)

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يستقبل مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الأستاذ الدكتور سورين نيكولا الدايا فرنسى الجنسية، خبير جراحة المخ والأعصاب فى الفترة من 1 وحتى 9 مارس القادم،.

كما يستقبل المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بالمملكة المتحدة، وذلك فى الفترة من 15 وحتى 24 مارس القادم.

هذا وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا، عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.