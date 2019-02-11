أخبار مصر | رئيسة "التأمين الصحي" تتفقد مستشفى المبرة والتضامن ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة "التأمين الصحي" تتفقد مستشفى المبرة والتضامن ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفريق عمل مرافق من رئاسة الهيئة، اليوم الإثنين، مستشفيي المبرة والتضامن بمحافظة بورسعيد، حيث تابعت أعمال التطوير النهائية في إطار الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتعليمات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.

ورافق الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال زيارتها، فريق عمل متكامل من رئاسة الهيئة، لمتابعة الأعمال، وعقب الجولة التفقدية عقدت اجتماعًا مع الدكتور سعيد محمود مدير عام التأمين الصحي فرع بورسعيد، وفريق العمل المصاحب والقيادات المعنية بفرع بورسعيد، لمناقشة الأعمال والتكليفات.

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كانت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، افتتحت الخميس الماضي، العيادة الطبية للتأمين الصحي بمدينة الشلاتين.

يُذكر أن هذه العيادة ستُقدم خدماتها لسكان ومنتفعي التأمين الصحي بمدن شلاتين وأبو رماد وحلايب، حيث تضم مدينة شلاتين أكثر من خمسة وعشرين ألف منتفع بالتأمين الصحي من مواليد وطلبة وموظفين ومعاشات، وهي شاملة تضم كل التخصصات الطبية وتقع بمستشفي الشلاتين المركزي.

وأكدت سهير عبدالحمد، رئيس الهيئة، أن الإجراءات تأتي وفقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري.

كانت سهير عبدالحميد، قد زارت أسيوط قبل أسبوعين، في إطار جولاتها بالمحافظات، لافتتاح مركز علاج مرض التصلب المتعدد ومتابعة العمل بعيادة التأمين الصحي بأسيوط الجديدة تمهيدًا لافتتاحها والوقوف على أعمال تطوير مستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بعد توقفها لأكثر من 10 سنوات فضلًا عن تجهيز عيادة شاملة للتأمين الصحي بجامعة أسيوط لخدمة 30 ألف موظف وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والدكتور سامي الشريف مدير عام التأمين الصحي لفرع وسط الصعيد.