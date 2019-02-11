أخبار مصر | حق الترخيص لعمل الأجانب بمصر يعود لنقابة الأطباء بحكم قضائي (صور)

حصلت نقابة الأطباء، على حكم قضائي هام بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد، رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأي النقابة.

وكان قد أصدر الوزير، في أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة قررًا ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى الجنة الطبية القانونية تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة بإستقدام أى طبيب أو خبير أجنبى فى مجال الطب والجراحة وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد إستقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذى يصدر قراره في هذا الشأن.

وهو ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب فى مصر حيث أن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لإستقدام أطباء الى مصر دون الحاجة الى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية وهو مايشكل تعدى على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التى أقرها الدستور والقانون.

وأيضا يعد القرار مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشان نقابة الأطباء والذى ينص على حق النقابة فى تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة..

وهو ما جاء فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى.

والتى أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع.. بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبى دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.