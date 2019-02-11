أخبار مصر | جدول أعمال الرئيس السيسي بالاتحاد الإفريقى اليوم الإثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول أعمال الرئيس السيسي بالاتحاد الإفريقى اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر أن يتم اعتماد ترشيحات الدول الأفراد لعضوية أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقى، وستشهد الجلسة المغلقة أيضا اعتماد موعد ومقر عقد القمة الاعتيادية الـ33 للاتحاد الإفريقى.

يشهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الجلسة المغلقة الثالثة للاتحاد الإفريقى، وذلك لاعتماد بعض مشروعات الصكوك القانونية الإفريقية المعروضة على القمة.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".