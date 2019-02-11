شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه بتكثيف القوافل الطبية لعلاج أهالي «المناطق الحدودية» بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، خاصة في المحافظات الحدودية المختلفة خلال الفترة المقبلة، لخدمة الأهالي المتواجدين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

وقالت الوزيرة- في بيان للوزارة الإثنين- إنه سيتم تنفيذ أكثر من 138 قافلة في مختلف التخصصات الطبية في المحافظات الحدودية الستة، وهي كل من شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وأسوان.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن القوافل تجري الكشف الطبي وتقدم الخدمة الطبية بالمجان لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن كل قافلة بها كافة التخصصات الطبية، مثل النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وجلدية، وخدمات أخرى مثل الأشعة، والتحاليل الطبية، فضلاً عن وجود صيدلية بها كافة الأدوية.

وأوضح «مجاهد» أن محافظة شمال سيناء ستشهد تنفيذ 4 قوافل طبية خلال الشهر الجاري، وذلك في مراكز بئر العبد، والعريش، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 21 قافلة في محافظة مطروح حتى آخر شهر يونيو القادم بمتوسط 5 قوافل شهرياً، وذلك في مراكز سيوه، وبراني، والضبعة، والسلوم، والنجيلة، و28 قافلة في محافظة جنوب سيناء حتى منتصف العام الجاري في عدد من «الأودية» التي تتركز فيها التجمعات البدوية، حرصا من الدولة على تلقيهم الخدمة الطبية.

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كما أشار إلى أن خطة الوزارة للمناطق الحدودية تتضمن تنفيذ 30 قافلة لمحافظة البحر الأحمر حتى منتصف العام، وتضم مناطق حلايب والشلاتين، ومرسي علم، والغردقة، ورأس غارب، والقصير، وذكر أنه سيتم تنفيذ 20 قافلة أخرى في محافظة أسوان حتى آخر شهر يونيو القادم والتي تضم مراكز نصر النوبة، وكوم أمبو، ودراو، وأسوان، كما سيتم تنفيذ 35 قافلة في محافظات الوادي الجديد.

وحول جهود «القوافل الطبية» خلال شهر يناير الماضي، أكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان إلى 154 ألفا و349 مواطناً، في 25 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الصادق إلى أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الدقهلية، وأسيوط، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، ودمياط، وشمال سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والشرقية، والفيوم، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب سيناء، والغربية، والقاهرة، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، وأسوان، وقنا.

وأضافت أنه تم تحويل ألف و719 مواطناً إلى المستشفيات، لحالات تحتاج إلى المزيد من الفحوصات الطبية، أو التدخلات الجراحية، مشيرة إلى وجود مندوبين من هيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة لاستصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة أو «التأمين» حال الحاجة لذلك.

ولفتت إلى أنه تم إجراء فحص بالأشعة السينية لـ 539 مواطناً، وموجات فوق صوتية لألفين و676 مواطناً، كما أجريت تحاليل لـ7 آلاف و129 حالة بمعامل الطفيليات، و10 آلاف و214 حالة تم تحويلها إلى «معمل الدم»، مؤكدة أن الأطباء يبذلون جهوداً كبيراً في الكشف على أهالي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، مشيرةً إلى أن ألفا و156 طبيباً شاركوا في القوافل عبر ألف و153 عيادة متنقلة.