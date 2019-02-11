"عزيز" يطلب التطليق: "بتلبس رجالي.. واشترت موتوسيكل بمصروف البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "عزيز م." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، قائلًا: "بتلبس جينز وتيشرتات زي الرجالة، ناقص تربي شنبها".

وبحسب أوراق القضية، تعرَّف "عزيز" 33 سنة، سائق، على "مي س." 29 سنة، عن طريق أحد أقاربه، فتوسم فيها التدين وحسن الأخلاق والتصرف، فقرر خطبتها وبعد أسبوعين تم الزيجة في حفل عائلي صغير، وانتقلا إلى عش الزوجية، وخلال سنة نصف زواج لم تسفر عن أطفال.

وقال الزوج في دعواه إنه بمرور أيام قليلة من زواجه، لم ير زوجته بملابس نسائية نهائيًا، فتظهر أمامه كالرجال، وحاول تغيير موقف زوجته العشرينية لكنها لم تتراجع، مضيفًا أنها كانت عنيدة كذلك مع والدها، في محاولة منها للتتشبه بالفتيات في الغرب، على حد قوله.

وأضاف عزيز أن زوجته حصلت على "مصروف البيت" ولم تنفقه في أي شيء يخصهما، وفوجئ لاحقًا بشرائها "موتوسيكل صيني" مبررة: "عشان أروح اشتري بيه طلبات البيت".

وقال الزوج إنه ضرب زوجته عندما شاهدها تقود الموتوسيكل وسط الشارع وبعدها كسر الموتوسيكل، لكنها أصرت على قيادته إلى منزلهما، فغادرا إلى منزل أسرتها لتطليقها لكن والدها لم يوافق.

ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 3238 لسنة 2018، ومازالت الدعوي منظورة أمام المحكمة.