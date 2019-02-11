مصر | "النيابة" تطلب التحريات في تهشيم شقيقين لرأس طفل بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة" تطلب التحريات في تهشيم شقيقين لرأس طفل بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة السلام، فى واقعة التعدى على طفل وتهشيم رأسه، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حتى تعديا عليه ووالده، ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شقيقين بتهمة التعدى على طفل وتهشيم رأسه بشومة، بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة تقديم تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدى عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة.

وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ك.ر"، وشقيقه "هـ. ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.

التحقيقات تكشف عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين في حادث مروري بكرداسة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب المتوفي داخل المستشفي إثر وقوع حادث تصادم بقرية أبو رواش، حفيد المتوفي الذي لقى مصرعه في الحال، جراء الحادث.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على السائق المتسبب في مصرع شخصين إثر وقوع حادث مروري.

وكان توفي الشخص المصاب، إثر وقوع حادث مروري، بقرية ابو رواش، بمركز كرداسة، متأثرًا بإصابته، داخل المستشفي.

ولقى شخص مصرعه، وأصيب أخر، إثر وقوع حادث تصادم، بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، بمنطقة أبو رواش، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال سير سيارة مياه بالطريق، اصطدمت بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع عبدالفتاح. ر.ع، وإصابة إبراهيم. خ.م، من مستقلي الدراجة النارية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفي لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.