مصر | التحقيقات في واقعة تزوير محررات رسمية: المتهم حوّل منزله وكرا لممارسة نشاطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات في واقعة تزوير محررات رسمية: المتهم حوّل منزله وكرا لممارسة نشاطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، تفاصيل تورط مساعد مهندس فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، حيث ضبطته الشرطة متلبسا بتسليم محررات "رخصة قيادة، ومخالصة مخالفات مرورية" لشخص كان أوهمه بقدرته على إنهاء جميع المعاملات الرسمية فى وحدات المرور.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اتخذ من منزله وكرا لممارسة نشاطه المجرم لكسب مبالغ كبيرة، ونجح فى تزوير عدد كبير من المحررات والمستندات الرسمية لعدد من ضحاياه الذين أوهمهم بقدرته على إنهاء معاملتهم فى وحدات المرور، واستخراج التراخيص والمخالفات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث المطرية تفيد بأن "و.ص" 44 سنة، مساعد مهندس، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة هذا النشاط.

بمداهمته ألقت الشرطة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية وتراخيص القيادة وبيعها لعملائه وبتفتيش مسكنة عثرت القوة على "جهاز كمبيوتر محمول - ماكينة طباعة- إسكانر- 6 قطع من الخشب مثبت عليها ورق شفاف للطباعة - زجاجة تنر- 7 توكيل خاص بدون بيانات - 76 ورقة مرسوم عليها رخصة قيادة بكل ورقة 8 رخص بمجموع 608 رخصة - كمية من بلاستيك التغليف".

تحرر للمتهم المحضر اللازم وبعرضه على نيابة المطرية، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

3 سيدات وكاميرا مراقبة.. مفاجأت في واقعة السطو المسلح على سائق توك توك بأبو النمرس

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة السطو المسلح على سائق توك توك لسرقته بمركز أبو النمرس، وتبين أن الجريمة حدثت بمنطقة حيوية، وخلف بنزينة بالمركز.

وأضافت التحقيقات أن المصاب، حاول الإستنجاد بالمارة، بعد إصابته بطلقات الخرطوش، لكن دون جدوى، فقامت إحدى السيدات المارة بالطريق، باللحاق به ونقله للمستشفى وإبلاغ مركز شرطة أبو النمرس.

وأوضحت التحقيقات، أن إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية مكان الجريمة، رصدت المتهمتان حال ركوبهما توك توك، وبرفقتهما نجل إحداهما، في وقت الواقعة، وتم تحديد أوصافهما.

وبينت التحقيقات أن المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، أصابه بطلقتين بفرد خرطوش، إحداهما أصابته بمنطقة أسفل البطن والأخرى أصابته من الخلف بالألية اليسرى.

وأشارت التحقيقات أن المتهمتين المضبوطتين، إحداهما مطلقة ولديها طفل وشهرتها "أم كريم"، ويوجد علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين المضبوطين، والأخرى يوجد بينها وبين المتهم الأخر علاقة غير شرعية أيضا.

واستطردت التحقيقات أن المتهمتين في حالة احتياجهما لمبالغ مالية، يسرقان التكاتك بالإكراه، بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين، ويتقسما ثمن بيع التكاتك فيما بينهم، أو يقومان باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام، وممارسة الرذيلة معهم بمقابل مادي.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بوجود طلق ناري ومصاب، بدائرة القسم.

وبانتقال قوة أمنية بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان والنقيب أحمد ماهر، معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تم التقابل مع "رمضان.ع.م.ش"، سائق توك توك، 25 سنة، ومقيم بدائرة قسم الحوامدية، مصاب برش خرطوش بالبطن والآلية اليسرى، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بمنطقة بالحومدية، استوقفتاه سيدتان بصحبتهما طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أدلى بأوصافهما، وطلبا منه توصيلهما إلى قرية شبرامنت ولدى وصولهما للمكان، إستوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية، وبجوزتهما سلاح ناري خرطوش، وهدداه وأطلقا عيارين ناريين نتج عنها إصابته المشار إليها وإستولوا على التوك توك الخاص به، وفروا هاربين وإكتشف هروب السيدتين والطفل بتوك توك آخر كان متواجد بالمكان.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، من تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "مهدي.ف.ع.ع.ا"، وشهرته ميدو فارس، عاطل، 28 سنة، ومقيم بالبدرشين، السابق إتهامه في 6 قضايا (تبديد، مخدرات) آخرهم اتجار مخدرات، "محمود.م.ع.ا.ر" وشهرته زقلط، عاطل، 23 سنة، ومقيم بذات العنوان، "محمد.أ.م.س"، وشهرته شيكو، سائق توك توك، 24 سنة، ومقيم بأبو النمرس، "خلود.ه.أ.ج" وشهرتها مايا، ربة منزل، 19 سنة، ومقيمة بدائرة قسم ثاني أكتوبر، وأصل إقامتها الفيوم، "رشا.م.م.م"، وشهرتها أم كريم، ربة منزل، 33 سنة، ومقيمة دائرة مركز أبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث المركز، والنقباء مصطفي عثمان، أحمد ماهر، عبدالعزيز فرحات معاوني مباحث المركز، من ضبطهم وبحوزة الأول طبنجة صوت و5 طلقات خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بإرتكابهم الواقعة، وقرروا أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" بالإكراه عن طريق قيام الرابعة والخامسة بإستدراج ضحاياهم إلى أحد الأماكن الخالية من المارة.

وفي سبيل ذلك أعد الأول الطبنجة المضبوطة وسلاح ناري (خرطوش) وإستدرجتا المتهمتان من محل الواقعة بتوك توك قيادة الثالث، أمكن ضبط التوك توك الخاص بالمجني عليه، والدراجة البخارية ملك الأول، والتوك توك ملك الثالث المستخدمان في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.