انت الان تتابع شكري: تركيا تلعب دورا مقلقا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول وخاصة في ليبيا "دور مقلق" ولا نقبل أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الإفريقية. وأضاف شكري خلال البث المشترك لقنوات "الحياة" و " ON E"، مع خالد أبو بكر والإعلامى وائل الإبراشى، أن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، وأن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف الكثير من الجهد والموارد والأرواح. وتابع "نحن نعلم جيدا ما هي مصالحنا ولدينا القدرة للدفاع عنها.. وفي الوقت ذاته لا نحجر على أي علاقات أخرى طالما أنها لم تأت بشكل مباشر بالضرر علينا".

وأشار وزير الخارجية إلى وجود جهات تتدخل في الشأن الليبي وتقدم الدعم والسلاح وتوفر الموارد للتنظيمات الإرهابية.وتابع "الدول والأجهزة ترصد عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات، وإذا كانت هناك مصداقية لدى المجتمع الدولي عندما يعقد المؤتمرات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فلابد أن يواجه هذه الحقائق ويتعامل معها