شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يسلم جائزة الزعيم نكروما للتميز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم، بتوزيع جائزة الزعيم نكروما للتميز، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية المقامة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعقب ذلك يلقى الرئيس البيان الختامي لاجتماعات الدورة العادية الـ٣٢ لرؤساء وقادة الحكومات الأفريقية، ثم يشهد الرئيس عقب ذلك المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.