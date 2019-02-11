أخبار مصر | محاكمات اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا فى "العائدون من ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمات اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا فى "العائدون من ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا، من بينهم أثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" .

وتستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما في قضية "الذكرى الثالثة للثورة"، كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خليتي حلوان والجيزة".