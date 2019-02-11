أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يفتتح معرض مصر الدولي الثالث للبترول إيجبس 2019

يفتتح رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول إيجبس 2019 في دورته الثالثة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة البترول.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.