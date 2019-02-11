انت الان تتابع السيسي يناقش مبادرة «إسكات البنادق» مع قادة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، جلسة قمة الاتحاد الإفريقى المسائية المغلقة للقادة الأفارقة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة تناولت تقرير حالة السلم والأمن فى القارة، واستعراض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات في إفريقيا، وجهود تطوير هيكل السلم والأمن الإفريقي، لا سيما في ضوء الانفراجة التي شهدتها الفترة الماضية في عدد من الملفات، كالقرن الإفريقي والكونغو الديمقراطية. وأضاف راضى أنه تم أيضًا عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق فى إفريقيا بحلول عام 2020.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار، وإنهاء النزاعات فى القارة. وبحسب "راضي"، فقد أشار الرئيس السيسي إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان إفريقيا. كما استعرض الرئيس في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف،