شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 11 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول (إيجبس 2019)، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11- 13 فبراير بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة.

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اليوم الدولي للفتيات والنساء في العلوم، حيث يعد العلم والمساواة بين الجنسين أمرين حيويين لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يشارك رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، في اجتماع قمة رؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان.

يدشن الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي «بطاقة الأداء بشأن المساءلة الغذائية»، خلال اجتماع يعقد في أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انطلقت أعمالها أمس الأحد وتستمر يومين.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 45 متهماً، من بينهم 10 هاربين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي»، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

تستأنف محكمة الجنايات إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا من بينهم اثنان صدر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدون من ليبيا».

تستأنف محكمة الجنايات إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما في قضية «الذكرى الثالثة للثورة».

تستأنف محكمة الجنايات محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتا حلوان والجيزة».