ليس كمثله شيخٌ.. «الطيب» يقود الأزهر إلى العالمية

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تحركات الإمام وضعت الأزهر عنصرًا فاعلًا في الخريطة العالمية، وأزاحت الستار عن الوجه الأكثر إشراقًا في عالم يموج بالتيارات المتشددة، التي تتمسح في الإسلام، وهو منها براء.

بينما كان الإمام الطيب، شيخ الأزهر، ينزل درجات سُلم طائرة أقلته من القاهرة إلى أبو ظبي، للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، تابعته نظرات الشيخين محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، قبل أن يستقبلاه بقُبلتين على رأسه، توجا بهما مكانة شيخ نسيها كثيرون. القُبلتان وقُبلة الشيخ محمد بن راشد نائب الرئيس رئيس الوزراء، كانت غريبة على المصريين، الذين لم يروا حفاوة وتقديرًا كهذا من قبل، ويبدو أنها كانت كذلك لأهل الإمارات، إذ وصفتها قناة "دبي" بأنها "كسرٌ لجميع البروتوكولات".

الأخوة الإنسانية تحركات الإمام الطيب على كل الأصعدة، التي تمثلت في إعادة العلاقات مع الفاتيكان، بعد قطعها نحو 5 سنوات، وكذا نقل صورة الإسلام الوسطي لكل من يزور مصر، وكان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضعت الأزهر الشريف عنصرًا فاعلًا على الخريطة العالمية، وأزاحت الستار عن الوجه



الأخوة الإنسانية تحركات الإمام الطيب على كل الأصعدة، التي تمثلت في إعادة العلاقات مع الفاتيكان، بعد قطعها نحو 5 سنوات، وكذا نقل صورة الإسلام الوسطي لكل من يزور مصر، وكان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضعت الأزهر الشريف عنصرًا فاعلًا على الخريطة العالمية، وأزاحت الستار عن الوجه الأكثر إشراقًا في عالم يموج بالتيارات المتشددة التي تتمسح في الدين الإسلامي، والإسلام منها براء. فضيلة الإمام الأكبر، أطلق «وثيقة الأخوة الإنسانية» ضمن فاعليات مؤتمر الأخوة الإنسانية بالإمارات، مشيرًا إلى ما تتضمنه من دعوة لنشرِ ثقافة السلام واحترام الغير وتحقيق الرفاهية للبشريَّةِ جمعاء، بديلًا من ثقافة الكراهية والظلم والعُنف والدِّماء، ولتطالب قادة العالَم وصُنَّاع السياسات، ومَن بأيديهم مصائر الشعوب وموازين القُوى العسكريَّة والاقتصادية، تطالبهم بالتدخل الفوري لوقف نزيف الدِّماء، وإزهاق الأرواح البريئة، ووضع نهايةٍ فورية لما تشهده من صراعات وفِتَن وحروب عبثيَّة أوشكت أن تعود بنا إلى تراجع حضاري بائس ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة. (للتفاصيل) وتجلى ظهور الأزهر الشريف على الخريطة العالمية، في عرض الوثيقة على الأمام الأكبر في منزل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان: إنَّ «وثيقةَ الأُخوَّة» وُلِدَت على مائدة كريمة كنت فيها ضيفًا على أخي وصديقي العزيز فرنسيس بمنزله العامر، حين أَلقى بها أحد الشَّباب الحاضرين على هذه المائدة المباركة، ولَقيَتْ ترحيبًا واستحسانًا كريمًا من قداسته، ودَعمًا وتأييدًا مِنِّي"، قال شيخ الأزهر في كلمته بمؤتمر الأخوة الإنسانية بالإمارات، بحضور بابا الفاتيكان. الطيب.. في مصر الطيب.. في مصر هذا المشهد المهيب جاء في وقت تحدث فيه كثيرون عن "إلغاء حصانة منصب شيخ الأزهر في التعديلات الدستورية المقبلة"، ما دفع علماء الأزهر إلى توجيه رسالة إلى البرلمان، مفادها أن "حصانة الطيب خط أحمر"، الأمر الذي ردّ عليه مجلس النواب بأن مادة التحصين غير مدرجة ضمن التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها.. كل هذا التقدير والتبجيل للشيخ الطيب بصفته شيخًا للأزهر الشريف، فتح الباب أمام تعاملنا كمصريين مع منصب "فضيلة الإمام"، الذي يناله كثيرون بحملات تشويه ونقد وهجوم، لدرجة أن اعتقدنا أن "الأزهر فقد مكانته الراسخة في قلوب المسلمين"، وهو ما ردَّ عليه "الطيب" في حوار سابق: "الأزهر لم يفقد مكانته، وتشهد على ذلك مكانته فى قلوب المسلمين فى العالم أجمع، وهناك ما أودُّ توضيحه هنا وهو: التفرقة بين مكانة الأزهر فى قلوب الخاصة والنخبة العامة وعقولهم، داخل مصر وخارجها، ومكانة الأزهر فى بعض وسائل الإعلام الخاصة". وعن حملات النقد والهجوم والتشويه، قال: "كان قدر الأزهر دائمًا أن يواجه فريقين: أحدهما مُفْرِط متشدد فى أحكامه، والآخر مفرِّط يستغل أى فرصة سانحة للهجوم على الدين وأحكامه، وكلاهما متطرف، لذا لا يروق لهما طريق الأزهر الوسطيّ. فقد طالت حملات التشويه جميع المؤسسات وجميع الشخصيات العامة تقريبًا، وإذا سمحنا لأنفسنا بالانشغال بمحاولات الهجوم علينا فقط فلن نقوم بدورنا، لذا فنحن نستمر فى طريقنا ونتجاهل محاولات الانتقاص منا مهما تفنَّن أصحابها فى تدبيجها وترويجها. ومنهجى هو العمل وعدم الالتفات إلى محاولات الهجوم عليَّ، ولديَّ اقتناع راسخ تعلمته من كلمات لعميد الأدب العربى طه حسين تقرر بأنَّ أكثر الناقدين والمهاجمين هم من الذين لا يعملون ولا يريدون للناس أن يعملوا".

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