التعليم: 302 ألف متقدم في مسابقة المدرسين حتى الآن

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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف عمر، أن أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا على التقديم هي محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن مسابقة تعيين المدرسين بعقود مؤقتة تستهدف سد العجز الموجود في بعض التخصصات في المدارس. وأشار إلى أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة.
وأكد أن هناك أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية في المحافظات.وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت الخميس الماضي مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019.وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة
وأكد أن هناك أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية في المحافظات.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت الخميس الماضي مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بنهاية العام الدراسى 2018 - 2017، فإن وزارة التربية والتعليم، لديها مليون و23 ألفا و833 مدرسا بمصر.
كما أظهرت البيانات أن 58% تقريبا من إجمالي عدد المدرسين فى مصر "إناث" بعدد 595 ألفا و929 معلمة، مقابل 427 ألفا و904 معلمين، بزيادة نحو 31 ألف معلم فى العدد الإجمالى عن العام الدراسى 2016/ 2017، و1848 مدرسا فى عدد المعلمين الذكور، ونحو 29.2 ألف مدرسة فى عدد المعلمات.
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