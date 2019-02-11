مصر | اليوم.. الدفاع يستكمل مرافعته في محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الدفاع يستكمل مرافعته في محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة.

وسوف تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار بسكرتارية أيمن القاضى.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016