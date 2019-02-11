مصر | اليوم.. استكمال استجواب المتهمين في قضية "العائدون من ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال استجواب المتهمين في قضية "العائدون من ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا ".

وتستكمل المحكمة استجواب باقى المتهمين، بناءا على طلب علاء علم الدين دفاع المتهمين باستجوابهم ، ووافقت المحكمة على القيام بهذا الأجراء بعد سوْال المتهمين عن موافقتهم على هذا الأجراء ، حيث لا يجوز للمحكمة أن تستوجب المتهم الا بموافقته وموافقة دفاعه ، وانتهت المحكمة بالجلسه السابقه من استجواب 4 متهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

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وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.