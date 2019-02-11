أخبار مصر | تعرف على نشاط البرلمان فى 24 ساعة

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*وكيل "مشروعات النواب": تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية بدول القارة
قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي، خطوة تاريخية لمصر فى علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة الأفريقية مع تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف سعد، في بيان له، أن الاتحاد الأفريقي، يعتبر بمثابة المظلة الجامعة لكافة دول القارة السمراء، وإن مصر تطمح لتحقيق تنمية حقيقية في أفريقيا، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، الذي تشرف مصر برئاسته، والتي ستسعى خلالها، بكل جهد مخلص، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة.
وتابع: "أن تسلم مصر لرئاسة الاتحاد، سيوفير مزيدًا من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية، هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في 2019، حيث بات جليًا أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة أغلب التحديات المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والفقر والمرض".
"*البرلمان" يصوت على 3 مشروعات قوانين نهائيًا الأربعاء المقبل
يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة والمقرر انعقادها الأربعاء المُقبل، بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين أبرزهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وكذلك مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
*الأربعاء.. "البرلمان" يناقش تعديلات الدستور بالجلسة العامة
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة والمقرر انعقادها الأربعاء المُقبل، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من "155" عضوًا "أكثر من خُمس أعضاء المجلس"، ومناقشة تقـرير لجنة الشئـون الدستورية والتشريعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21- 3 -2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.