شكرا لقرائتكم خبر عن «خليها تعفن»: نجحنا فى خفض أسعار اللحوم.. و«القصابين»: لا تأثير لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حملة «خليها تعفن» لمقاطعة شراء اللحوم لارتفاع أسعارها.

وقال عدد من أعضاء الحملة إن الحملة بدأت تحقق هدفها وهو خفض سعر اللحوم فى بعض المحافظات، وأنهم مستمرون فى الحملة لحين خفض الأسعار التى وصلت فى المدن لـ140 و160 جنيها.

ونشرت صفحة «خليها تعفن» استجابة بعض الجزارين فى محافظات البحيرة وأسيوط والدقهلية للحملة، وخفضوا أسعارها لتصل لـ90- 110 جنيهات، وهو ما اعتبره أعضاء الحملة انتصارا لهم.

Advertisements

ولجأ بعض الشباب فى المحافظات لشراء البهائم من الأسواق وذبحها وبيعها للمواطنين بأسعار 75- 80 جنيها للكيلو.

وأكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، إن الحملة لن تؤثر على أسعار اللحوم، والأسعار منخفضة منذ أشهر بسبب حالة الركود الشديدة نتيجة غلاء المعيشة، والتى وصلت لـ70% منذ فترة كبيرة. وأضاف «عبدالباسط» لـ«المصرى اليوم» أن أسعار اللحوم تتراوح بين 120- 160 جنيها طبقا لجودتها وطبيعة المكان الذى تباع فيه.

وحول انخفاض أسعار اللحوم فى بعض المناطق لـ70- 80 جنيها، قال: «دى أكيد لحوم بهائم أصابها المرض، ويتم ذبحها قبل أن تتعرض للموت والتلف، وهو أمر غير أخلاقى». وأشار إلى أنه من الضرورى أن تتخذ الدولة إجراءات لتحقيق الأمن الغذائى من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية للمساعدة فى زيادة الإنتاج وتوفير أعلاف بأسعار جيدة، حيث إن الأعلاف حاليا يصل سعرها لـ4800 جنيه.

ونوه بأن الجزارين مواطنون، ويتأثرون بالأحوال الاقتصادية والغلاء مثل جميع المواطنين، والجميع فى النهاية يسعى لما فيه المصلحة للبلاد، كما أن الجزارين يدفعون الضرائب، وهناك تكاليف من أجور عمالة وأجرة محال وغيرهما من الأمور التى تجعل ربحهم النهائى ضعيفاً جدًا.