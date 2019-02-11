انت الان تتابع بـ«40% زيارات».. السيسي يضع «روشتة» تنمية إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توالت جولات الرئيس السيسي إلى إفريقيا فلم يكن يمر سوى شهرين أو ثلاثة حتى يزور دولة في القارة.. والتنمية والاستثمار ودفع الاقتصاد أبرز محاور كلمته.. و6 تحديات أمام إفريقيا

شهدت العلاقات المصرية الإفريقية تطورًا كبيرًا، عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، إذ تكررت زياراته لأكثر من دولة إفريقية، وآخرها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس السبت، لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، ثم ترأسه أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد التي بدأت اليوم الأحد. واهتمام الرئيس السيسي بإنعاش وتوثيق العلاقات «المصرية - الإفريقية» في إطار المصالح المشتركة، لمسه الأشقاء في إفريقيا بشكل كبير، ما دفعهم إلى دعم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بالإجماع.

وهذا دليل على الثقة بمصر لقيادة دفة الاتحاد الإفريقي، خصوصا أن السيسي «مهموم» بحلم التنمية في القارة السمراء، إذ تتركّز كلمته في كل مناسبة، يحضرها في دولة إفريقية على محاور وطرق التنمية أو حصر التحديات أو وضع «روشتة» للنهوض باقتصاد القارة. اقرأ أيضًا: السيسي: لدينا خطة طموحة

وهذا دليل على الثقة بمصر لقيادة دفة الاتحاد الإفريقي، خصوصا أن السيسي «مهموم» بحلم التنمية في القارة السمراء، إذ تتركّز كلمته في كل مناسبة، يحضرها في دولة إفريقية على محاور وطرق التنمية أو حصر التحديات أو وضع «روشتة» للنهوض باقتصاد القارة.

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ورغم أن الزيارة الخارجية الأولى للسيسي إلى الجزائر، في يونيو 2014، لم تدُم سوى ساعات قليلة، فإن حديثه لم يخل من الاهتمام بإفريقيا، إذ أكد، فور وصوله إلى جمع من الصحفيين، ضرورة العمل على تغيير الوضع الأمني في القارة السمراء إلى الأفضل، لا سيما في ليبيا.

40 % من الزيارات

وبعد زيارة الجزائر، توالت جولات الرئيس السيسي، إلى إفريقيا، فلم يكن يمر سوى شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يزور دولة في القارة، بدأها في 30 يناير 2015، بجولة في إثيوبيا - البلد الذي يزوره اليوم- وذلك في إطار خطته لاستعادة دور مصر وتفعيل مكانتها في المنطقة الإفريقية، وبحث سبل التنمية المستدامة في دول القارة.

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وفي مارس من العام نفسه، كانت وجهته، إلى الخرطوم، لحضور اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وفي الوقت ذاته، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الإفريقية على جميع المستويات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، ليعزز تلك الزيارة بأخرى إلى إثيوبيا في 30 يناير 2016، وحضوره «قمة 26 الإفريقية»، في إطار تأكيد استمرار تعاون مصر مع الدول الإفريقية.

وحلَّ الرئيس السيسي ضيفًا على رواندا في يوليو 2017، وفي ديسمبر 2017 زار أوغندا، ثم عاد بزيارة ثانية لإثيوبيا في 29 يناير 2017، للمشاركة في الدورة 28 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، ثم توجّه في 18 فبراير 2017، إلى كينيا.

وتعليقًا على هذا «النشاط الإفريقي» للرئيس السيسي، قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، إن 40% من زيارات الرئيس للخارج كانت من نصيب القارة الإفريقية، موضحًا أنه كان هناك قصور في العلاقات البرلمانية مع إفريقيا في وقت سابق، وأن إفريقيا تمثل أمنًا قوميًا لمصر.

«رضوان» أضاف خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، في أكتوبر الماضي، أنه اقترح إنشاء وزارة الشؤون الإفريقية لتوطيد العلاقات، والعمل على رؤية الرئيس السيسي بضرورة دفع عجلة التنمية بين بلدان القارة.

الاستثمار في إفريقيا

وشغلت محاور التنمية والاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، حيزًا كبيرًا في كلمة السيسي، خلال زياراته إلى الدول الإفريقية، إذ قال في كلمته خلال مؤتمر القمة الإفريقية الـ32، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2019، اليوم الأحد، إن قارة إفريقيا تُوجه الدعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار في القارة، «أسواقها مفتوحة وأيديها ممدودة وأراضيها غنية بالفرص والثروات الطبيعية والبشرية».

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الرئيس السيسي أضاف أن الشراكة مع إفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة واستثمار رابح اقتصاديًا وتنمويًا، مشيرًا إلى حرص القارة على تعزيز مواردها والانفتاح على العالم.

وأوضح، أن إفريقيا ستعكف على العمل مع شركاء القارة على اعتماد خطط تنفيذية، تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة، وبناء القدرات الإفريقية، ونقل المعرفة، وتحديث منظومة الصناعة، وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وطالب، مؤسسات التمويل القارية والدولية بتمويل التنمية في إفريقيا، وتوفير الضمانة المالية لبناء قدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، مشيرًا إلى أن لكل دولة خصوصيتها، ولذلك آن الأوان لإعادة التفكير تجاه إفريقيا، وتقديم شروط ومعايير مرنة، تُسهم في تحقيق الدول الإفريقية آمالها باللحاق بركب التطور والحضارة.

مضمون الكلمة السابقة للرئيس السيسي بشأن التنمية والاستثمار في إفريقيا، كرّره في أكثر من لقاء، إذ قال خلال كلمته في ختام «المنتدى الثالث إفريقيا 2018»، بمدينة شرم الشيخ، إنه قرر تحفيز وتشجيع عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.

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وأضاف «سنعمل على زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم».

وأعلن إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

وعن حجم استثمارات مصر في دول إفريقيا، كشف السيسي عن أنها وصلت خلال عام 2018 فقط إلى نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالي الاستثمارات 10.2 مليار دولار.

6 تحديات

ولم يقتصر حديث الرئيس السيسي على ذكر النقاط الإيجابية في إفريقيا، وحجم الإنجازات، التي تتحقق في طريق التنمية المنتظرة، بل رصد 6 تحديات تواجه تلك الجهود، مؤكدا أن التغلب عليها يحقق «حلم التنمية» للقارة الإفريقية، وهي:

- عدم القدرة على الإسراع في تلبية احتياجات الشعوب واللحاق بركب العالم المتقدم.

- انعدام الأمن والاستقرار في عديد من أركان القارة.

- المعايير غير المرنة، التي تفرضها بعض المؤسسات المالية الدولية لإقراض الدول النامية.

- ضعف البنية التحتية الأساسية والفقر في مصادر الطاقة اللازمة لخدمة المشروعات التنموية.

- غياب الرؤية الوطنية الشاملة لوضع خطة متكاملة للمشروعات التنموية ذات القيمة المضافة.

- نقص الخبرات والكوادر الفنية، وعدم الاستغلال الأمثل للنمو الديموغرافى المطرد في القارة.

وعاد الرئيس ليؤكد أن مصر تؤمن بتغيير وجه القارة الإفريقية، في إطار جهود تحقيق الاندماج الإفريقي، وأهداف أجندة التنمية في إفريقيا 2063، ما يستدعى إعداد دراسة مركزية لإقامة مشروعات بنية أساسية متكاملة على مستوى القارة.

وأكد أن مصر تعرب عن استعدادها مستقبلًا لنقل فائض الطاقة اللازمة للتصنيع والنمو إلى الدول الإفريقية من خلال استغلال تلك البنية التحتية الأساسية.

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