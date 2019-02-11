البرلمان يقدّم موعد الجلسة العامة إلى الأربعاء

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قرر مجلس النواب تقديم موعد الجلسة العامة للمجلس، إلى الأربعاء المقبل الموافق 13 فبراير، بدلا من الأحد، 17 فبراير. وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح، الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المزمع عقدها بدءًا من الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب. جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قال إنه سيحيل التقرير الذى وافق عليه أكثر من ثلثى أعضاء اللجنة العامة، فى اجتماعها، الثلاثاء
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المزمع عقدها بدءًا من الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قال إنه سيحيل التقرير الذى وافق عليه أكثر من ثلثى أعضاء اللجنة العامة، فى اجتماعها، الثلاثاء الماضي، بشأن التعديلات الدستورية، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.
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