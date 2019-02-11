شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي الـ1.5 مليون فدان» يكشف التفاصيل المنتظرة للشباب بـ «سفنكس الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، إنه يحاول إنشاء «جنة» على أرض مدينة «سفنكس الجديدة»، حيث هناك أكثر من كمبوند موجود على أرض الواقع، بهذه المدينة وتم تقسيم الأراضي هناك بحيث تكون هناك مزارع صغيرة.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «»، على قناة «صدى البلد»، أنه يستطيع المواطن شراء نصف فدان بمبلغ يقدر بـ 500 ألف جنية، يقوم بدفع في البداية 250 ألف ثم يسدد باقي المبلغ على مدار ثلاث سنوات، كما يقوم المواطن ببناء الفيلا الخاصة به على مساحة لا تتجاوز 15% من نسبة النصف فدان، وهي 300 متر.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، إلى أن المواطن في المستقبل يضمن بناء الإنسان فلل أخرى لأولاده وأحفاده بالمستقبل، وهناك منطقة ترفيهية تحتوى على مجمع به أربع سينمات.