شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية بـ10 محافظات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن وزارتى الصحة والتعليم ستطلقان، الثلاثاء، حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، لدى طلاب المرحلة الابتدائية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتستمر الحملة حتى 28 من الشهر الجارى، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب ورعايتهم الصحية، وخاصة فى هذه المرحلة المبكرة وتأثيرها عليهم فى سنوات عمرهم.

وأضافت «عبدالحميد»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى غدا وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فستبدأ خلال الفترة من 1 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد).

وأشارت إلى أن الكشف على التلاميذ يتم بموجب موافقة مسبقة من ولى الأمر، وسوف يمنح كل طالب «كارت متابعة» مدونا به كل البيانات الخاصة به، وفى حالة اكتشاف إصابة أى من التلاميذ يتم الاتصال الفورى بولى الأمر لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه، فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة، أما فى حالة عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحى ويسلم لمدير المدرسة وأيضا ولى الأمر، مؤكدة أنه لا يتم اتخاذ أى خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولى أمر التلميذ.

وأوضحت أنه سيتم توفير جهاز حاسب آلى بكل مدرسة متصل بشبكة الإنترنت ‏لاستخدمه فى عملية إدخال البيانات الخاصة بالطلاب، وغرفة للفحص بكل مدرسة ابتدائية مثل غرفة طبيب المدرسة أو الزائرة الصحية تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة لإجراء الفحص بها على أن يجاورها ‏دورة مياه، موجهًا بأهمية تجميع صور شهادات الميلاد المميكنة لجميع الطلاب بكل مدرسة ابتدائية مرفقًا ‏بها الموافقة الكتابية على إجراء المسح الطبى من ولى الأمر.

وشددت على أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مهتمة بنجاح المبادرة فى جميع مدراس التعليم الابتدائى بجميع محافظات الجمهورية من خلال تحديد المراحل التنفيذية الثلاث، وتشكيل لجنة بكل محافظة من (مدير الفرع، ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير المناطق الأزهرية)، مؤكدة قيام اللجان بوضع الخطة التنفيذية داخل المحافظة، والمتابعة لتنفيذ برنامج المسح، والتنسيق وتشكيل فرق العمل تحت إشراف طبيب وزائرتين صحيتين، وفنى معمل ومدخل بيانات).

وأشارت إلى نجاح نتائج المرحلة التجريبية لمسح (81) مدرسة بعدد (40500) طالب، وكانت ممثلة فعلًا لحالات الطلاب الصحية والتى من شأنها يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية لهم، وخاصة حالات التقزم التى يمكن علاجها قبل بلوغ الطفل 15 عامًا والتى من شأنها أن تؤثر عليه بدنيًا ونفسيًا.