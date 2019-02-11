شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب»: السيسي حدد جدول مهام مصر وأجندتها لحل وخدمة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي «أوجز» وخطابه في قمة الاتحاد الأفريقي من أفضل الخطابات التي قيلت في القمم الأفريقية على مستوى رؤساء مصر.

وأضاف «باشات» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حدد جدول مهام مصر وأجندتها لحل وخدمة أفريقيا.

وأكد «باشات» أن «رئاسة الاتحاد الأفريقي مش من فراغ ولكنه إنجازات سابقة ونتطلع إلى إنطلاقة صاروخية للاتحاد الأفريقي، وبعد عام سنقف أمام أفريقيا وسنقدم كشف حساب عن دورنا».

وتابع:«أنا واثق إن الرئيس السيسي حينما سيقف أمام الاتحاد الأفريقي لتقديم كشف حساب سيقدم إنجازات أكبر وأكثر من التي عرضها الرئيس الرواندي الآن».