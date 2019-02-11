شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تصنيع كثير من الأدوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن «مصر قطعت شوطا كبيرا في تصنيع كثير من الأدوية منها المضادات الحيوية وعلاج فيروس (سي)».
وأضافت زايد، في حوار لبرنامج «إكسترا نيوز»: «لدينا عدة مصانع للأدوية في بعض الدول الإفريقية منها السودان واثيوبيا، والتعاون الطبي مع دول القارة السمراء يتيح الفرصة لتسجيل الأدوية المصرية فيها».
وأكدت أن «بعض الدول الإفريقية طلبت نقل تجربة إنهاء قوائم الانتظار المصرية إليها، وتصنيع مشتقات البلازما حلم مصري تحقق بدعم من الرئيس السيسي».
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