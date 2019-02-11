"البحوث الإسلامية": الإقبال على القضايا المجتمعية يكشف زيادة الوعي لدى الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإقبال المتزايد على الإصدارات العلمية الجديدة التي قدمها الأزهر الشريف للجمهور في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يكشف عن الوعي والاهتمام بالتحصيل المعرفي؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالتطرف والإرهاب.

وأكد عفيفي - في بيان اليوم الأحد - أن طرح هذه القضايا المهمة من خلال هذه الإصدارات لم يكن عشوائيًا، وجاء موافقًا لاحتياجات المجتمع من خلال رصد اهتمامات الناس، موضحًا تنوع الإصدارات الجديدة للمجمع وتناولها لمشكلات أسرية وظواهر مجتمعية وقضايا فكرية.

وأضاف أن العمل التوعوي بمختلف صوره وأشكاله، لابد وأن يلبي احتياجات تحديات هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب التحصين الفكري وحماية الشباب والحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار، مشيرًا إلى أن إصدارات المجمع كانت تركز على احترام إنسانية الإنسان وأهمية الحفاظ على قيم المواطنة والانتماء وحماية الشباب وبناء الشخصية الوطنية وتفكيك الفكر المتطرف.