​"بيغشوا من المحمول والمصحف".. إلغاء اختبارات متقدمين لمسابقة المُحفظين بـ"الأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، إلغاء اختبار "تقي الدين. ع"، من محافظة بورسعيد، بعد ضبطه متلبسا بالغش باستخدام التليفون المحمول، و"بشري" محمد إبراهيم محمد من محافظة بورسعيد بالغش من المصحف، خلال أدائهما اختبارات المحفظين والمحافظات، اليوم الأحد.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، أن الوزير قرر إلغاء اختبارهما واستبعادهما من دخول الاختبارات الخاصة بالوزارة.

كما قرر الوزير، عدم السماح لهما بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو تطوعًا لمدة 3 سنوات، لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات.