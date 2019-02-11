"التعليم": 302 ألف متقدم في مسابقة المدرسين.. والخميس آخر موعد للتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عمر - في تصريح اليوم الأحد - أن أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا على التقديم هي محافظة الدقهلية.. مشيرا إلى أن مسابقة تعيين المدرسين بعقود مؤقتة تستهدف سد العجز الموجود في بعض التخصصات بالمدارس.

وحول ما يثار من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي قبل غلق باب التقديم، أوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة، ولكن هناك أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت يوم الخميس الماضي، عن إطلاق مسابقة لشغل وظائف تعليمية لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي (2019/2018) في ضوء احتياجات الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

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